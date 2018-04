Índia corta planos para etanol no Brasil Empresas estatais indianas suspenderam planos de investir em projetos de etanol no Brasil por causa da atual desaceleração econômica, afirmou o ministro indiano do Petróleo, Murli Deora, segundo reportagem publicada no site da agência de notícias Indo Asian News Service. As empresas Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. e Hindustan Petroleum Corp. haviam cogitado a possibilidade de adquirir lavouras de cana-de-açúcar e de instalar usinas de etanol no Brasil. Segundo Deora, os projetos eram praticáveis e estrategicamente importantes para a indústria de petróleo da Índia, mas a crise financeira arruinou os planos de investimento. "Em vista da desaceleração econômica, essas empresas não estão mais considerando nenhum investimento no Brasil para estabelecer projetos no setor de etanol. Além disso, elas também não estão procurando importações de etanol do Brasil", disse Deora, segundo a agência.