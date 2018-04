Índia é essencial para sucesso de Doha, dizem EUA A Índia terá um papel crucial para que surja ainda neste ano uma nova ordem comercial global, já que sua posição afetará a de outros países em desenvolvimento, disse nesta sexta-feira, 13, a representante dos EUA nas negociações comerciais, Susan Schwab. Ministros de Brasil, Índia, União Européia, Estados Unidos, Austrália e Japão deram novo impulso às negociações na quinta-feira, ao estabelecerem o final de 2007 como meta para a conclusão da chamada Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). "A Índia está numa posição profundamente importante nessas negociações - é um dos países que pode ser decisivo na Rodada de Doha", disse Schwab numa conferência comercial em Nova Délhi. "Além disso, o tipo do engajamento da Índia vai determinar o de muitos outros países em desenvolvimento do G20 e do G33", afirmou ela, referindo-se aos blocos de nações agrupadas com o objetivo de ter mais força nas negociações com os mais ricos. A Índia e o Brasil são os dois principais representantes dos países em desenvolvimento nas negociações, e ambos têm grande influência sobre seus parceiros. A Rodada de Doha foi lançada em 2001 visando uma maior abertura comercial no mundo, o que poderia colaborar para a redução da pobreza global. Foi praticamente abandonada em julho de 2006, devido principalmente a discordâncias sobre tarifas e subsídios agrícolas, mas está sendo discretamente retomada em conversas de bastidores nos últimos meses. Ao estabelecer como meta o final do ano, as potências comerciais indicam que precisam chegar a acordos preliminares já nas próximas semanas e a um esboço do tratado por volta de julho, porque meses de trabalho separam o esboço do acerto definitivo. Os principais itens da pauta agora são até onde os EUA podem ceder na redução dos subsídios aos seus agricultores e como países como Índia e Brasil vão abrir seus mercados a produtores agrícolas, industriais e a serviços. Schwab disse que Índia e EUA mantêm conversas bilaterais na busca por um terreno comum. Ministros de comércio da UE, do Brasil, da Índia e dos EUA, que se encontraram nesta semana na capital indiana, voltam a se reunir em meados de maio. "Estamos conscientes da nossa responsabilidade em facilitar um consenso entre os membros da OMC como um todo, e vamos trabalhar com vistas a contribuir para o processo decisório dos grupos de negociação em Genebra", disseram os ministros do chamado G4 em carta ao diretor-geral da OMC, Pascal Lamy. Mas Schwab salientou que qualquer decisão precisa incluir não só o acesso a mercados agrícolas, mas também questões industriais e de serviços. "Nada vai dar maior impulso ao desenvolvimento do que um forte resultado de abertura de mercados, que gere novos fluxos comerciais em todas as três grandes áreas de negociação", disse ela.