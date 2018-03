Índia estuda como conter entrada de capital estrangeiro

Os comentários do presidente do BC ocorrem no momento em que vários países emergentes anunciam medidas para conter a entrada de grandes fluxos de capital estrangeiro em suas economias. O Brasil tem um imposto de 2% sobre o investimento estrangeiro em fundos de renda fixa e de ações, enquanto Taiwan proibiu fundos estrangeiros de investir em depósitos a prazo no país. "Nossa tarefa, no médio prazo, é melhorar e aumentar a capacidade de absorção da economia, mas para isso precisamos calibrar as reservas, que correspondem, aproximadamente, ao déficit em conta corrente", destacou Subbarao. As informações são da Dow Jones.