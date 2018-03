Índia pode ser 5ª maior economia em 10 anos, diz relatório A Índia pode se transformar na quinta economia do mundo dentro de uma década devido à aceleração do crescimento econômico, segundo um relatório divulgado pelo banco de investimentos Goldman Sachs. A projeção indica que, nesse prazo, a economia indiana poderia ultrapassar as economias de Itália, França e a Grã-Bretanha se mantiver o atual ritmo de crescimento. Se a tendência continuar, a economia da Índia também poderia ultrapassar os Estados Unidos e ser superada apenas pela economia da China por volta da metade deste século. O relatório do Goldman afirma também que o programa de reformas da Índia gerou aumento na competição e na eficiência. Porém haverá um custo alto se a Índia continuar exigindo mais e mais energia para manter seu crescimento. Sinais Nas cidades indianas, em todos os lugares que se olhe, há sinais do crescimento econômico. Novos carros complicam o trânsito nas ruas, condomínios para classe média e shoppings engolem terreno onde antes existiam fazendas e os aeroportos estão lotados de passageiros. Mas isto é, provavelmente, apenas o início de uma transformação que vai dar uma nova forma à economia global. A Índia mudou para uma marcha mais rápida, segundo os analistas, pois uma década de reformas abriu o país para maior competição e estimulou as indústrias a aumentarem sua eficiência. O resultado do crescimento econômico deve ser uma enorme demanda por bens e energia no país. Dentro de 15 anos os indianos devem, na média, ser quatro vezes mais ricos do que atualmente, comprando cinco vezes mais carros. E o país vai queimar três vezes mais petróleo cru para manter este crescimento, pressionando ainda mais os recursos naturais do mundo.