Índia quer acordo entre emergentes mesmo sem Doha

A Índia não quer esperar por um acordo na Organização Mundial do Comércio (OMC) para reduzir as barreiras comerciais com o Brasil e a África do Sul. Em declarações ao Estado, o ministro do Comércio da Índia, Kamal Nath, defendeu a ampliação dos acordos entre os três países e mesmo com outros países emergentes. "Se os países ricos não nos deixam avançar na OMC rumo a um acordo, não vamos esperar nem perder tempo. Avançaremos nos esforços de integração entre nós mesmos", afirmou Nath. No dia 15, o chanceler brasileiro Celso Amorim irá até Nova Délhi para a reunião com os indianos e com a África do Sul. A reunião, ainda que tenha caráter político, será também usada para debater como conseguir uma maior integração entre os países que formam o grupo chamado IBAS (Índia - Brasil - África do Sul). "Vamos discutir como estabelecer um melhor ambiente de comércio entre os nossos países", disse Nath. A OMC não consegue avançar nas negociações de um acordo comercial. Para diplomatas em Genebra, um obstáculo fundamental é a recusa dos Estados Unidos em reduzir seus subsídios. Já os americanos alegam que o problema é a rejeição de Brasil e Índia em abrirem seus mercados para os produtos industrializados. Em Nova Délhi, diplomatas querem ampliar o atual acordo comercial que já têm com o Mercosul. Mas, para isso, o Congresso brasileiro precisaria ratificar o entendimento que prevê cortes limitados de tarifas e inclui apenas parte do fluxo de comércio entre a Índia e o Mercosul. Apesar do obstáculo, Nath acredita que isso não será um problema para que uma nova fase do acordo possa ser debatida. "Temos confiança de que o acordo será ratificado", disse. Os indianos estariam dispostos a oferecer um corte de até 50% em algumas de suas tarifas de importação para bens industriais exportados pelo País. Hoje, o acordo fala em um corte de apenas 20%. O objetivo dos dois países é de passar de um comércio de US$ 2,5 bilhões hoje para mais de US$ 10 bilhões em poucos anos. Mas a vontade política dos indianos nem sempre é compartilhada por outros países emergentes de abrir seus mercados a outros mercados em desenvolvimento. Um exemplo é a dificuldade que Brasil e Índia têm em convencer os demais países pobres a entrarem nas negociações para reduzir as tarifas de importação. A iniciativa foi lançada em 2004, mas até hoje não conseguiu ter o consenso de todos os governos para que o acordo fosse estabelecido.