India quer valorizar a rupia ante o dólar A Índia estuda diversificar a cesta de moedas pela qual determina o valor da rupia, para dar menos peso ao dólar, afirmou ontem um conselheiro do primeiro-ministro da Índia. Ele acrescentou que cabe ao banco central decidir a questão. A Índia teme que o desmonte dos desequilíbrios globais, que incluem déficits recordes em conta corrente e balança comercial nos Estados Unidos e superávits comerciais na China e no Japão, cause mais desvalorização do dólar. Por isso, seria necessário um realinhamento cambial capaz de corrigir os desequilíbrios globais.O yuan chinês e o iene japonês precisam se valorizar e o dólar, cair.