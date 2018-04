Índia receberá US$ 12 bi em investimentos estrangeiros A Índia espera conseguir no atual ano fiscal US$ 12 bilhões em investimento estrangeiro direto, um aumento de 44% em relação ao exercício anterior, informa neste sábado o jornal "Business Standard". No ano fiscal 2005-2006 os investimentos estrangeiros diretos chegaram a US$ 8,3 bilhões na Índia. Mas as contas de 2006 foram beneficiadas pelos resultados de julho, quando o país registrou US$ 1,16 bilhão, um aumento de 255% sobre os US$ 320 milhões anteriores. O ministro da Indústria, Kamal Nath, explicou que o forte aumento de julho se deveu sobretudo ao investimento de US$ 380 milhões do Barclays Bank na AAA Global Ventures e que aos US$ 377 milhões da TH Holdings na Mphasis BFL. Os dez principais setores de investimento estrangeiro na Índia são equipamentos eletrônicos, serviços, telecomunicações, transporte, combustível, químicos, indústria alimentícia, remédios e farmacêutica, cimento e gesso. Nath negou qualquer tipo de bloqueio ao investimento estrangeiro direto no setor das telecomunicações. Ele afirmou que a Índia está elaborando "uma legislação" sobre o tema semelhante à dos Estados Unidos.