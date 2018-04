Indiana da Pepsico é a empresária mais poderosa do mundo A indiana Indra Nooyi foi nomeada a "empresária mais poderosa do mundo" pela revista Fortune, informou nesta terça-feira a agência de notícias PTI. Nooyi, nova diretora da fabricante multinacional de bebidas PepsiCo, ficou à frente das até agora freqüentes ganhadoras: a estrela da televisão Oprah Winfrey e Meg Whitman, criadora do site de leilões eBay. A revista Forbes, em seu próximo número, do dia 9, trará em sua capa a indiana de etnia tâmil, de 50 anos, que foi nomeada diretora da multinacional americana no último domingo. Antes do título da Fortune, Nooyi ocupava a 11ª posição no mesmo ranking. A empresária obteve tal reconhecimento no ano em que sua companhia e a Coca-Cola foram acusadas da existência de pesticidas nas garrafas dos produtos feitos na Índia. Outra mulher indiana, Padmasree Warrior, chefe do Departamento de Tecnologia da Motorola, foi considerada "estrela emergente" pela revista.