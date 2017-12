Indiana Videocon prevê investir US$2,5 bi no Brasil em óleo e gás

"A descoberta de petróleo no Brasil é quatro vezes maior do que qualquer campo de petróleo na Índia... Isso é só o começo", disse o bilionário Venugopal Dhoot à Reuters em um evento do setor.

A Videocon tem participações em 10 blocos de exploração no Brasil por meio de uma joint venture com uma unidade de perfuração e extração da refinaria indiana Bharat Petroleum Corp. Muitos desses blocos são operados pela Petrobrás, que está vendendo ativos para reduzir sua dívida de US$ 125 bilhões, a maior do setor.

Um consórcio que inclui a Videocon e a Petrobrás encontrou no início deste ano uma nova reserva de petróleo leve na Bacia de Sergipe, na costa do Nordeste brasileiro.

A Videocon, que tem a maior parte de sua receita proveniente de negócios com bens de consumo duráveis, ampliou a atuação em petróleo e gás nos últimos anos, com investimentos em países como Austrália e Indonésia.

Nos próximos três anos, a Videocon, que também atua em telecomunicações e energia, será conhecida como uma empresa de petróleo e gás, disse Dhoot em uma recente entrevista a um jornal indiano.

No período contábil de 18 meses que finalizou dia 31 de dezembro, os bens de consumo duráveis responderam por 90% do faturamento de US$ 2,7 bilhões.