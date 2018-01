Indicação ao Nobel é sinal da crise na economia, diz Furtado O economista Celso Furtado disse nesta quinta-feira que sua indicação para o Prêmio Nobel deste ano é sinal da insatisfação com a situação econômica mundial e com as doutrinas econômicas que regem o mundo. ?Poucos conhecem a minha obra, mas sou uma referência entre os que protestam contra essas tendências?, disse Furtado, na casa do jornalista Cícero Sandroni, eleito para a Academia Brasileira de Letras. Furtado acredita que sua indicação tem relação com o resultado da recente reunião da Organização Mundial de Comércio, em Cancún. ?Pela primeira vez, os países pobres se impuseram diante dos países ricos e do neoliberalismo praticado por estes?, disse. ?Minha indicação e o resultado da reunião não têm relação de causa e efeito, mas são sintomas da mesma mudança que acontece no mundo inteiro?.