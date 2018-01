Indicação de Azevedo para o BC é encaminhada ao Senado O governo encaminhou somente ontem ao Senado Federal a indicação de Rodrigo Telles da Rocha Azevedo para o cargo de diretor do Banco Central. Ele assume no lugar de Luiz Augusto de Oliveira Candiota, na diretoria de Política Monetária do BC. Candiota afastou-se do cargo no final de julho, depois da publicação de denúncias sobre sonegação fiscal pela imprensa. Rodrigo Azevedo era economista-chefe do Credite Swisse First Bank. A diretoria de Política Monetária está sendo interinamente conduzida pelo diretor de Política Econômica, Afonso Beviláqua. Nesse período, o diretor de Estudos Especiais do BC, Eduardo Loyo, acumula a diretoria de Política Econômica. A indicação de Azevedo foi publicada hoje no Diário Oficial.