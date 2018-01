Indicações para quem vender ações da Telesp De acordo com a corretora Hedging Griffo, na área de teles as grandes vedetes do mercado hoje são Telemar e Tele Centro Sul. A perspectiva de valorização das ações das duas companhias é de mais de 30% até dezembro. Esse ganho previsto deve superar o rendimento das ações das empresas de celular, segundo um analista de ações da corretora. Além disso, o investidor continua de posse de uma blue chip, com boa liquidez - facilidade de negociação. Pelos cálculos da Hedging Griffo, o lote de mil ações da Telemar, que custa hoje em torno de R$ 42, pode chegar a R$ 55 até o final do ano. Já os papéis da Tele Centro Sul, hoje cotados na casa de R$ 23, podem atingir até R$ 33 por lote de mil. Outro setor que pode ser interessante, segundo os analistas da corretora, é o de siderurgia. Depois das mudanças envolvendo a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, eles apostam em novas reestruturações e estão atentos aos papéis da Belgo Mineira. Área de petróleo pode ser interessante O analista da Agente Corretora de Valores, João Marcus Cicarelli, também sugere as ações da Tele Centro Sul, que segundo ele devem continuar em alta nos próximos meses. Além disso, Cicarelli dá outra opção: BR Distribuidora. Ele lembra que, a partir de julho, os impostos que antes eram pagos pelas distribuidoras passam a ser recolhidos pela própria Petrobras e já ficam embutidos no preço de venda. Segundo Cicarelli, a medida vai fazer com que distribuidoras menores, que vinham sonegando impostos, percam espaço. A BR pode se aproveitar disso e abocanhar essa fatia do mercado e ter suas ações valorizadas. Para o analista da Agente, o preço justo que o mercado considera para os papéis da BR Distribuidora é de R$ 31,80 por lote de mil. Hoje, as ações estão em cerca de R$ 24. João Marcus Cicarelli acredita numa valorização de 20% a 25% no segundo semestre. Petrobras pode ficar com o posto de primeira estrela da Bolsa Para Gabriel Jafé, da Clickinvest, se o investidor da Telesp quiser seguir a mesma linha e continuar na telefonia fixa, além de Telemar e Tele Centro Sul, pode optar também pelas ações da Embratel. Olhando para outros setores da economia, Jafé recomenda as ações da Petrobras. Ele explica que a troca permitirá ao investidor continuar com uma blue chip, um dos papéis de maior liquidez e peso do Ibovespa e com excelentes perspectivas de rendimento. Do fechamento de janeiro até hoje, as ações da Petrobras subiram 12%. O mercado acha pouco, e aposta numa valorização dos papéis em torno de 30% nos próximos seis meses. Fundos de ações não devem ser descartados O administrador de recursos de renda variável do Loyds Asset Management, Marcelo Guterman, recomenda às pessoas que não têm o hábito de investir em ações e só possuem os papéis da Telesp por conta do Plano de Expansão, a melhor alternativa é um fundo de ações. Guterman avalia que, para quem não possui muitos recursos o fundo de ações gera menos risco, já que um especialista de mercado cuidará do investimento. Além disso, há vários tipos de fundos, inclusive para quem pretende continuar investindo na área de telecomunicações.