Indicado por Obama desiste de secretaria do comércio O senador republicano Judd Gregg, nomeado secretário de Comércio pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, renunciou ao cargo por discordar da política da nova administração. Gregg citou diferenças "irreconciliáveis" com o pacote de estímulo à economia de US$ 789 bilhões que deve ser votado hoje no Congresso norte-americano. O candidato anterior de Obama, o democrata Bill Richardson, também retirou seu nome por estar sendo investigado em um caso de corrupção no Novo México, Estado em que é governador. "Temos pontos de vista diferentes em muitas políticas-chaves", disse o senador em uma carta. Judd Gregg foi nomeado por Obama no dia 3 deste mês. O senador e ex-governador de New Hampshire citou especificamente o pacote de estímulo, que só conseguiu o apoio de três senadores republicanos e nenhum na Câmara. A maioria dos membros de seu partido se opõe ao plano porque acredita que tem gastos excessivos e insuficientes cortes de impostos. Gregg também mencionou a política sobre censo como motivo para sua renúncia. Pouco depois de anunciar o senador republicano como membro de seu governo, Obama disse que a elaboração do censo passaria a ser feita pela Casa Branca e não mais pelo Departamento de Comércio dos EUA. Grupos de negros e latinos não queriam que o censo ficasse nas mãos de Gregg, porque alegavam que a administração anterior não os havia contabilizado com exatidão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.