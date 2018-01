Indicador de atividade industrial em SP cai 2% em setembro O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista caiu 2% em setembro ante agosto, sem ajuste sazonal (sem considerar influências específicas de determinadas épocas do ano), de acordo com a pesquisa "Levantamento de Conjuntura", divulgada hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). Com ajuste sazonal, a queda no mesmo período foi de 1,2% e, na comparação de setembro deste ano com o mesmo mês do ano passado, a redução foi de 2,3%. De janeiro a setembro de 2005, o INA foi positivo em 2,6%, em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com as entidades representativas da indústria paulista, o nível de utilização da capacidade instalada atingiu 80,8% em setembro, uma queda, em comparação aos 83% constatados em agosto. Em setembro de 2004, este nível estava também em 83%. A pesquisa apontou ainda, na relação de setembro ante agosto, que: - o total de horas pagas diminuiu 1,2%; - as horas trabalhadas na produção caíram 2,8%; - as horas médias trabalhadas cederam 2,8%; - o total de salários nominais subiu 0,6%; - o total de salários reais teve leve alta de 0,2%; - o salário real médio também teve a pequena elevação de 0,2%; - o total de vendas nominais diminuiu 0,6%; - o total de vendas reais caiu 0,8%.