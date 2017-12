Indicador de produção industrial do Ipea sobe 8,8% em agosto O indicador Ipea de produção industrial mostra crescimento de 8,8% em agosto sobre o mesmo mês de 2003 mas redução de 1,1% em comparação com julho deste ano na série com ajuste sazonal (efeitos temporais). O objetivo do dado elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do Ministério do Planejamento, é antecipar o resultado da pesquisa industrial mensal do IBGE que vai divulgar os resultados de agosto em outubro. O indicador Ipea é formado por dados das indústrias de aço, papelão e veículos, divulgados respectivamente pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) e Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado deste ano até agosto em relação aos primeiros oito meses de 2003, o indicador mostra elevação de 8,0%. Nos 12 meses até agosto, o aumento foi de 6,0% ante os 12 meses imediatamente interiores.