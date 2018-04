Indicador do Nível de Atividade em SP tem alta de 2% em junho

O Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista teve alta de 2,0% em junho ante maio, segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgado nesta quarta-feira, 29, já considerado o ajuste sazonal. Nos dados sem ajuste, houve aumento de 0,4%.

Na comparação com junho do ano passado, o indicador apresentou perda de 12,8%. Nos últimos 12 meses encerrados em junho, a produção industrial paulista teve variação negativa de 6,8%. No primeiro semestre de 2009, o INA apresentou queda de 14,1% ante o mesmo período do ano passado.

A Fiesp também revisou o INA de maio com ajuste sazonal de 0,9% para 0,7% ante abril. Sem ajuste, o INA de maio foi revisado para 7,7% ante 6,9% divulgado anteriormente.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci), indicador que mede o uso de máquinas e equipamentos das indústrias, ficou em 80,6% em junho ante 80,9% em maio. Em junho do ano passado, o índice marcava 80,1% sem ajuste sazonal. Na leitura com ajuste sazonal, o Nuci de junho foi a 80,0%, ante 79,9% em maio. Em junho do ano passado, o Nuci foi de 83,4%.

A Fiesp também divulgou nesta quarta-feira o Sensor Fiesp, indicador de perspectivas futuras da indústria paulista. Na segunda quinzena de julho, o índice atingiu 53,9 pontos ante 52,9 pontos na primeira quinzena do mês. O índice varia entre 0 e 100 pontos, sendo que acima de 50 indica otimismo e abaixo disso, pessimismo.