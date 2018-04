Indicador Itaú mostra alta de 2,3% do PIB em maio O Produto Interno Bruto (PIB) de maio cresceu 2,3% em relação a abril, mas recuou 2,5% na comparação com maio do ano passado. Esses são alguns dos números extraídos de um novo indicador preparado pela equipe de economistas do Itaú Unibanco. "O dado ajuda no acompanhamento da atividade econômica no que se refere ao crescimento do PIB e à tendência para outros números, como a inflação e o emprego", explicou o economista Aurélio Bicalho. A metodologia usada pelo Itaú Unibanco é a mesma do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Nosso indicador utiliza um subconjunto de informações que são aplicadas na construção do PIB trimestral", informou uma nota técnica divulgada pelo banco. "Portanto, nosso indicador visa a captar a dinâmica do PIB trimestral na frequência mensal, além de ser uma das fontes de previsão para o PIB trimestral do IBGE." Segundo Bicalho, o indicador, que começou a ser preparado em fevereiro, mostrou grande correlação com os resultados do IBGE. No primeiro trimestre, por exemplo, o PIB mensal do Itaú Unibanco apontava uma queda de 0,8% ante o quarto trimestre do ano passado, o que foi confirmado pelo IBGE. O relatório destaca que o número acabou se mostrando mais preciso do que indicavam os próprios modelos matemáticos da instituição. Se essa correlação se confirmar ao longo do tempo, o dado pode se transformar em um termômetro mais "veloz" da economia brasileira, uma vez que o IBGE divulga o PIB trimestral com cerca de três meses de "atraso" em relação ao calendário. O PIB do segundo trimestre, por exemplo, só será conhecido no dia 11 de setembro. A periodicidade mensal no acompanhamento do PIB existe em vários países, como Argentina, México e Estados Unidos. No entanto, assim como ocorre no Brasil, o indicador não é preparado pelo órgão responsável pelo PIB oficial do país, mas por instituições financeiras e consultorias. O economista do Itaú Unibanco observa que o PIB mensal confirma a expectativa para a economia brasileira em 2009: na margem, ou seja, em relação aos períodos imediatamente anteriores, já há expansão. No entanto, na comparação com os mesmos intervalos do ano passado, os números ainda apontam retração. É o caso de maio. "O índice de PIB mensal mostrou forte alta em maio, refletindo o bom desempenho da produção industrial e o acentuado aumento das vendas no comércio varejista ampliado", explicou o relatório. Os especialistas acreditam que o PIB só mostrará recuperação em relação a 2008 a partir do último trimestre. Entre as fontes usadas pelos economistas do Itaú Unibanco para estimar o dado mensal estão a produção industrial, a pesquisa de desempenho do comércio, a evolução do consumo de energia elétrica e a pesquisa de emprego do IBGE.