Indicadores antecedentes mostram recuperação, afirma OCDE

As economias líderes mundiais podem estar neste momento em recuperação ou crescendo, após terem atingido o ponto mais baixo da atual recessão econômica mais cedo este ano, de acordo com os indicadores antecedentes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O índice composto de indicadores antecedentes para os 30 membros da OCDE subiu para 99,2 em agosto, de 97,7 em julho. Entre as grandes economias em desenvolvimento, o índice do Brasil avançou a 98,0, de 97,6. O Brasil não faz parte da OCDE.

Um índice acima de 100 sugere expansão, enquanto que um número abaixo mostra contração. Contudo, quando o índice está abaixo de 100, mas subindo, mostra que a economia em questão está se recuperando. Os dados mostram "recuperação" na maioria das economias desenvolvidas como um todo, enquanto França e Itália experimentam agora uma "potencial expansão".

A forte performance da França e da Itália ajudaram a elevar o índice da zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) para 102,0 em agosto, de 100,2 em julho. O índice da França subiu para 103,7 em agosto, de 102,4; enquanto o índice da Itália avançou a 106,0, de 104,0. O índice composto para o G-7 (grupo dos sete países mais industrializados do mundo) subiu para 99,1 em agosto, de 97,5 em julho. Entre as economias em desenvolvimento, o índice referente à Índia avançou a 98,8 em agosto, de 97,9. As informações são da Dow Jones.