Indicadores antecedentes nos EUA sobem em setembro

"O índice de indicadores antecedentes subiu por seis meses seguidos e o de indicadores coincidentes aumentou em dois dos últimos três meses. Esses números indicam fortemente que uma recuperação está ocorrendo", disse Ken Goldstein, economista do Conference. "No entanto, a intensidade dessa recuperação vai depender do quanto, e de quão rápido, a demanda vai se acelerar." O índice de indicadores defasados caiu 0,3% em setembro, depois da queda revisada de 0,2% registrada em agosto. Inicialmente, havia sido anunciada uma queda de 0,1% para agosto. As informações são da Dow Jones.