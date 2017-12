Indicadores industriais bateram todos os recordes em 2004 A indústria brasileira bateu recordes de crescimento em todos os indicadores em 2004, informou hoje a Confederação Nacional da Indústria. As vendas reais, horas trabalhadas, emprego e salários apresentaram as maiores taxa em toda a série da CNI, iniciada em 1992. O estudo mostra que o uso da capacidade instalada foi de 81,2% em dezembro, representando queda de 2,2 pontos porcentuais em relação a novembro, mas, quando excluídos os efeitos sazonais, registra-se um crescimento de 82,9% para 83,1%. O uso médio da capacidade em 2004 foi de 82,3%. As vendas reais da indústria cresceram 0,14% em dezembro e 14,29% em 2004. O emprego teve crescimento de 0,34% em dezembro e de 3,49% no ano passado. A massa salarial aumentou 0,46% em dezembro e, no ano, cresceu 9,01%. As horas trabalhadas aumentaram 1,71% em dezembro e 6,21% no ano. Indicadores da indústria (em %) Em relação a novembro Em relação a dezembro de 2003 Acumulado no ano Vendas Reais 0,14 7,57 14,29 Pessoal ocupado 0,34 7,15 3,49 Horas trabalhadas 1,71 12,28 6,21 Salários reais 0,46 10,66 9,01