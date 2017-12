Indicados para diretorias do BC são sabatinados no Senado A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado sabatina, às 10 horas, os economistas Mário Magalhães Carvalho Mesquita e Paulo Vieira da Cunha. Os dois foram indicados pelo governo para cargos de diretor no Banco Central (BC). Caso sejam aprovados em votação secreta logo após a sabatina, o primeiro vai ocupar o cargo de diretor de Estudos Especiais e o outro assumirá a diretoria de Assuntos Internacionais. Logo após, os senadores vão apreciar e votar, entre outros projetos, o que inclui 58 municípios de Minas Gerais como beneficiários do Fundo de Financiamento Constitucional do Centro-Oeste (FCO).