Índice Big Mac aponta real subvalorizado em 48% A revista britânica The Economist traz, em sua última edição, o índice Big Mac, que compara valores relativos de moedas a partir dos preços do sanduíche Big Mac, do McDonald´s, com base na teoria da paridade do poder de compra. O índice aponta que o real brasileiro está subvalorizado em 48% frente ao dólar; o peso argentino, por sua vez, está subvalorizado em 55%, enquanto o euro está sobrevalorizado em 8%. O índice é calculado a partir da comparação entre o preço médio do Big Mac em quatro cidades norte-americanas (Atlanta, Chicago, Nova York e San Francisco) com os preços do mesmo sanduíche em vários países. A pesquisa divulgada nesta edição da Economist leva em conta os preços do Big Mac no dia 15 de janeiro. Naquele dia, os preços eram de US$ 2,65 nos EUA, US$ 2,87 na zona do euro, US$ 1,38 no Brasil e US$ 1,18 na Argentina.