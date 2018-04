Índice cai 2,2% e passa a acumular perdas em fevereiro A Bolsa de Valores de São Paulo fechou os negócios desta sexta-feira véspera de Carnaval com desvalorização, apertada pela influência negativa de Wall Street e pelas perdas das ações da Vale. De acordo com números preliminares, o Ibovespa recuou 2,21 por cento, para 38.851 pontos. Com isso, o índice passou a acumular perda em fevereiro. O giro financeiro da sessão foi de 3,8 bilhões de reais. O medo crescente de estatização de bancos nos Estados Unidos fez os principais índices de Wall Street fecharem novamente em baixa, buscando novas mínimas em seis anos e meio. Em outra frente, os resultados do quarto trimestre da Vale decepcionaram os investidores, levando uma das principais ações da bolsa paulista a desabar 6,3 por cento, para 27,92 reais. (Reportagem de Aluísio Alves)