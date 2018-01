Índice da Bolsa chega ao nível mais alto desde junho de 2001 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,66%. Nesta terça-feira, o Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa ? fechou em 15.454 pontos. O volume financeiro foi de R$ 942 milhões. Segundo apuração da editora Aline Cury Zampieri, trata-se do nível mais alto desde 7 de junho de 2001, quando o indicador acusava 15.464 pontos no fechamento. Desde o dia 21 de agosto, essa é a quarta barreira que o principal índice da praça paulista supera em relação a junho de 2001. No ano, a Bolsa acumula alta de 37,15% e, nos últimos doze meses, 48,91%. o sólido volume financeiro de R$ 942 milhões. No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas e vencimento em abril de 2004, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxa de 19,18% ao ano, frente a 19,20% ao ano negociados ontem. O dólar comercial encerrou o dia em baixa de 0,77% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 2,9630 na ponta de venda das operações. O risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? voltou a cair nesta terça-feira, fechando com 685 pontos base, 18 pontos base abaixo do fechamento da sexta-feira passada. Ontem, não houve cotação por causa do feriado nos EUA.