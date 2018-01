Índice da Bolsa de SP bate recorde histórico O Ibovespa, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, atingiu pouco antes do meio-dia a marca histórica de 20 mil pontos. O Índice registrou exatos 20.001 pontos, na máxima do dia, com valorização de 0,96%. Trata-se de um novo recorde dentro de um dia da Bolsa. O anterior foi registrado ontem, quando o indicador bateu máxima de 19.820 pontos. O pregão paulista acumula ganho de aproximadamente 77% este ano. Somente em novembro, o Ibovespa avançou 11%. Depois de bater nessa máxima, o índice recuou um pouco. Às 12h08, estava em 19.867. Veja como está o Ibovespa.