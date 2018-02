Índice da construção cai a 0,53% em junho, apura IBGE O Índice Nacional da Construção Civil registrou variação de 0,53% em junho, recuando 0,37 ponto porcentual em relação a maio (0,90%), segundo divulgou nesta terça-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O recuo de um mês para o outro, conforme o IBGE, refletiu a menor pressão de reajustes salariais da mão-de-obra. No ano, o acumulado do índice ficou em 3,16% até junho e nos últimos 12 meses, em 5,18%. Em junho do ano passado, o indicador foi de 0,52%. O custo nacional por metro quadrado passou de R$ 585,96 em maio para R$ 589,04 no mês anterior, dos quais R$ 337,39 são relativos aos materiais e R$ 251,65 à mão-de-obra. A parcela dos materiais registrou aceleração de 0,43% em junho frente a 0,13% no mês anterior. Por outro lado, a mão-de-obra recuou de forma significativa (1,29 ponto porcentual), passando de 1,94% (maio) para 0,65% (junho). Os índices acumulados no ano foram 2,12% (materiais) e 4,58% (mão-de-obra). Nos últimos 12 meses, os acumulados ficaram em 4,37% (materiais) e 6,28% (mão-de-obra).