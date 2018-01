Índice da Construção Civil caiu para 0,94% em julho O Índice Nacional da Construção Civil foi de 0,94% em julho, ante 1,53% em junho, segundo divulgou o IBGE. Este foi o menor índice mensal desde novembro do ano passado. A alta foi resultado especialmente dos dissídios salariais em alguns Estados (Amazonas, Tocantins e Paraná). No acumulado do ano, a alta foi de 10,38% e, nos últimos 12 meses, de 19,06%, contra, respectivamente, 5,16% e 8,82% em iguais períodos de 2002. Na composição do custo nacional por metro quadrado em julho,(R$ 441,87), os materiais contribuíram com R$ 255,81 e a mão-de-obra com R$ 186,06.