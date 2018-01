Índice da Construção Civil sobe 1,84% em janeiro O Índice Nacional da Construção Civil registrou alta de 1,84% em janeiro, segundo divulgou o IBGE. O índice de janeiro de 2003 é 1,07 ponto percentual menor que o registrado em dezembro de 2002 (2,91%) e praticamente retorna ao patamar de novembro de 2002 (1,86%). Na comparação com janeiro de 2002, o índice atual é 1,20 ponto percentual mais alto. A variação acumulada nos últimos 12 meses é de 14,77%. Com esse aumento, o custo nacional por metro quadrado subiu para R$ 407,65 em janeiro, ante R$ 400,30 em dezembro de 2002. Na composição do custo por metro quadrado de R$ 407,65 registrado em janeiro, R$ 238,99 se referem ao preço dos materiais e R$ 168,66 ao preço da mão-de-obra. Os materiais subiram 3,10%, ou seja, desaceleraram em relação a dezembro de 2002 (4,10%). A parcela da mão-de-obra ficou praticamente estável, com variação de 0,09%. Este ano, o Índice Nacional da Construção Civil passou a ser adotado como referência para avaliação dos custos de obras públicas no País.