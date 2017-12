Índice da Construção Civil sobe 14,31% em 2003 O Índice Nacional da Construção Civil do mês de dezembro foi de 0,36%, o menor índice do ano de 2003, segundo divulgou hoje o IBGE. Com o resultado de dezembro, a variação acumulada do ano ficou em 14,31%, contra 13,43% em igual período de 2002. Na composição do custo nacional, em dezembro, R$ 261,78 foram relativos aos materiais e R$ 195,81 a mão-de-obra (custo total de R$ 457,59). No acumulado do ano de 2003, os materiais registraram alta de 12,93% e a mão-de- obra, de 16,21%, na comparação com 2002.