Índice da construção civil sobe para 0,60% em outubro O Índice Nacional da Construção Civil subiu para 0,60% em outubro, segundo informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi superior ao registrado em setembro, quando o indicador atingiu 0,42%. O desempenho foi inferior ao de outubro do ano passado (0,86%). Com o resultado, o indicador acumulado de janeiro a outubro deste ano ficou em 12,65%, ante o acumulado de 8,21% verificado de janeiro a outubro do ano passado. Nos últimos doze meses até outubro, a elevação do índice é de 18,08%, em comparação com os 9,60% registrados no acumulado de doze meses até outubro de 2002. Na composição do custo nacional, que ficou em R$ 450,94, cerca de R$ 259,33 equivalem aos gastos com materiais e R$ 191,61 com a mão-de-obra. Em outubro, a parcela dos materiais registrou alta de 0,69%, registrando elevação de 0,37 ponto percentual em relação a setembro (0,32%). Por sua vez, a parcela de mão-de-obra teve alta de 0,49% em outubro, um recuo de 0,07 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,56%). De janeiro a outubro, a parcela de materiais subiu 11,88%. Já a parcela de mão-de-obra registrou elevação de 13,72%. No período de doze meses até outubro, o segmento de materiais teve alta de 19,90% e a parcela de mão-de-obra registrou elevação de 15,71%. Por localidades, os maiores índices regionais da Construção Civil foram registrados nas regiões Norte (1,17%), Centro-Oeste (1,04%), e Sul (1,11%). O índice se posicionou abaixo da média nas regiões Sudeste (0,38%) e Nordeste (0,35%).