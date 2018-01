Índice da Construção Civil sobe para 1,02% em agosto O Índice Nacional da Construção Civil foi de 1,02% em agosto de 2003, subindo 0,08 ponto percentual em relação a julho (0,94%), segundo divulgou hoje o IBGE. O resultado sofreu forte impacto dos índices do Rio de Janeiro (2,10%) e São Paulo (1,93%), por causa dos reajustes salariais. O índice atual foi superior ao de agosto do ano anterior (0,76%). No acumulado do ano, a alta foi de 11,51% e nos últimos doze meses 19,37%.