Índice da Construção Civil tem variação de 0,74% em outubro O Índice Nacional da Construção Civil registrou variação de 0,74% em outubro, ficando 0,05 ponto percentual acima do resultado de setembro (0,69%), segundo divulgou hoje o IBGE. Comparado com outubro de 2003 (0,60%), o resultado atual foi superior em 0,14 ponto percentual. O acumulado do ano atingiu 8,60% e, nos últimos 12 meses, 10,20%, inferiores àqueles registrados em iguais períodos de 2003 (12,65% e 18,08%). O custo nacional por metro quadrado em outubro ficou em R$ 496,94, sendo R$ 290,27 relativos aos materiais e R$ 206,67 à mão-de-obra. A parcela dos materiais apresentou aceleração de 0,15 ponto percentual, passando de 1,04% (setembro) para 1,19% (outubro). Por outro lado, a mão-de-obra recuou 0,09 ponto percentual, para 0,11% em outubro ante 0,20% em setembro. No ano, os materiais acumularam alta de 10,88% e a mão-de-obra, de 5,55%. Em 12 meses, os materiais subiram 11,93% e a mão-de-obra, 7,86%.