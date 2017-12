Índice da Contrução Civil cai para 0,80% em março O Índice da Construção Civil ficou em 0,80% em março, ante 0,82% observados em fevereiro. A informação foi divulgada há pouco pelo IBGE. A variação do indicador também foi menor quando comparada com a de março de 2003, quando o índice ficou em 1,19% - uma queda de 0,39 ponto percentual. Com este resultado de março, o custo do metro quadrado no mês ficou em R$ 467,31, ante os R$ 463,61 observados em fevereiro. Do valor registrado em março, R$ 267,62 são referentes a material de construção e R$199,69 são referentes à mão-de-obra. O IBGE informa que os custos no segmento de material de construção passaram de alta 0,80% em fevereiro, para elevação de 0,67% em março. Já o custo com mão-de-obra subiu 0,98% em março, ante os 0,84% registrados em fevereiro.