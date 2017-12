Índice da queda no preço dos combustíveis sai nesta sexta O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, admitiu na noite desta quinta-feira, ao chegar na capital pernambucana com o presidente Luiz Inácio Lula, que uma redução nos preços dos combustíveis poderá ser anunciada nesta sexta-feira. Palocci disse que uma queda no preço dos combustíveis é ?normal? quando cai o preço internacional do barril de petróleo. O ministro afirmou que a valor da redução é decidido pela Petrobras, mas não disse se o anúncio será feito por Lula ou pela estatal. O ministro disse que não está preocupado com as greves de metalúrgicos da GM, Renault e Volvo, mas destacou que o governo não permitirá a volta da reindexação dos salários. ?O pior caminho para a inflação é a indexação. Não há problema quando categorias de trabalhadores e empresários negociam questões salariais, o que não pode é deixar voltar a reindexação.? No Recife, além de contatos políticos com o governador Jarbas Vasconcelos (PMDB), quando reforçará a necessidade de apoio de todas as bancadas regionais às reformas, Lula terá encontro com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e inaugurará mais uma etapa do cartão-alimentação do Programa Fome Zero e o seguro-safra para o semi-árido.