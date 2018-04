Índice de ações europeias atinge máxima em 8 meses

Além disso, resultados corporativos e dados econômicos tranquilizadores estimularam um sentimento otimista de que a crise financeira pode estar acabando.

O índice FTSEurofirst 300, referência das principais ações europeias, subiu 2,03 por cento, para 908 pontos, após ter atingido 909, nível mais alto desde novembro do ano passado. Esta foi a mais longa série de ganhos do indicador desde 2006.

As ações europeias também se beneficiaram de dados mostrando que as vendas de moradias usadas nos Estados Unidos aumentaram em junho num ritmo anual mais rápido que o esperado.

Na Europa, o setor bancário ganhou terreno após o Credit Suisse ter anunciado um lucro líquido de 1,6 bilhão de francos suíços (1,5 bilhão de dólares) no segundo trimestre, contra estimativa média de 1,4 bilhão de francos suíços em uma pesquisa da Reuters.

"A balança está pendendo para uma avaliação mais positiva e lentamente...os investidores estão recebendo informações de que o cenário econômico realmente continua melhorando", disse Tammo Greetfeld, estrategista de ativos do Unicredit Group.

Os papéis do Credit Suisse avançaram 5,8 por cento, enquanto HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland E Banco Santander ganharam de 2,6 por cento a 4,9 por cento.

As mineradoras acompanharam a firmeza dos preços dos metais. Xstrata, Rio Tinto, BHP Billiton, Kazakhmys e Lonmin saltaram entre 4,1 por cento e 9,5 por cento.

As ações da farmacêutica Roche subiram 3,2 por cento, após a companhia ter fornecido uma projeção pessimista para os próximos dois anos, dada a aquisição da Genentech por 47 bilhões de dólares. A Roche informou ainda que expandirá sua capacidade de produção do medicamento Tamiflu, utilizado no tratamento da gripe do vírus H1N1.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 1,47 por cento, a 4.559 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX ganhou 2,45 por cento, para 5.247 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 2,08 por cento, para 3.373 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib encerrou em alta de 1,59 por cento, a 20.242 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 avançou 2,13 por cento, para 10.369 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 registrou valorização de 0,57 por cento, a 7.299 pontos.

(Reportagem de Harpreet Bhal)