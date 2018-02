Índice de ações européias interrompe sequência de perdas O principal índice de ações européias interrompeu uma série de cinco baixas consecutivas e fechou em alta nesta terça-feira. O destaque ficou com ações de bancos, depois do abrandamento das preocupações com o crédito corporativo. O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, avançou 2,12 por cento, maior alta diária desde 15 de março, a 1.549 pontos. As ações de Royal Bank of Scotland, HSBC, UBS e Deutsche Bank estiveram entre as principais influências positivas no dia. O FTSEurofirst acumula baixa de cerca de 5 por cento desde que atingiu a máxima em seis anos e meio, na metade de julho. Mas ainda registra alta em torno de 4 por cento no ano. "Ainda vemos suporte nos fundamentos, especialmente para as ações européias. A economia européia está crescendo fortemente e a expansão dos lucros continua maior do que o esperado", disse Dirk Thiels, diretor de fundos globais de ações da KBC Asset Management. O índice iTraxx Crossover, indicador mais acompanhado sobre a confiança em relação ao crédito na Europa, ficou em 410 pontos-básicos, 40 pontos a menos do que na segunda-feira. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 2,48 por cento, a 6.360 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 1,71 por cento, para 7.584 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 1,85 por cento, para 5.751 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em alta de 1,47 por cento, a 31.595 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou valorização de 2,03 por cento, aos 14.802 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 0,58 por cento, para 13.434 pontos. (Por Anshuman Daga)