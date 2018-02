Índice de ações européias sobe 2% e quebra série negativa O principal índice das ações européias interrompeu a série de cinco baixas consecutivas e fechou em forte alta nesta terça-feira. O destaque positivo ficou com as ações de bancos. De acordo com dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, avançou 2,0 por cento, para 1.548 pontos. As ações do Royal Bank of Scotland, HSBC, UBS e Deutsche Bank ficaram entre as principais influências positivas para o FTSEurofirst 300. (Por Anshuman Daga)