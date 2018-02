Índice de ações europeu fecha em baixa com mineradoras e teles

O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 fechou em baixa de 0,2 por cento, em 1.010,35 pontos.

"Tivemos um dia incerto, às vezes positivo e às vezes negativo. O mercado tem estado indeciso sobre que caminho tomar. Muito disso é ligado ao progresso de Wall Street", disse Mike Lenhoff, estrategista da Brewin Dolphin.

"Não sei quão confiantes as pessoas se sentem. Acho que, de muitas maneiras, elas estão surpresas pelo fato de o mercado estar tão desafiador em seu progresso."

As ações de telecomunicações estiveram entre as que mais caíram. A Vodafone teve queda de 1,5 por cento, após a margem de lucro da empresa cair 2,1 pontos percentuais devido a uma competição acirrada com mercados emergentes como a Índia e um plano de recuperação na Turquia.

As ações das mineradoras se desvalorizavam após os preços dos metais caírem. Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Eurasian Natural Resources Corporation, Rio Tinto e Xstrata tiveram quedas de 1,2 a 2,5 por cento.

As fabricantes de automóveis também fecharam em baixa nas bolsas de valores da Europa, com as ações da Volkswagen caindo 8 por cento. O Qatar planejou vender metade das ações preferenciais da Volkswagen, beneficiando-se da valorização recente e ganhando por volta de 1,6 bilhão de euros para possíveis negócios futuros. As ações preferenciais da Volkswagen caíram 15,8 por cento.

(Reportagem de Joanne Frearson)