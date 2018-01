Índice de atividade econômica no Japão fica acima do previsto O índice da atividade econômica de todos os setores do Japão cresceu 2,6% em janeiro em comparação com dezembro, depois de ter caído 0,3% em dezembro e 1,3% em novembro. O índice, que mede o crescimento econômico do lado da oferta, veio acima da estimativa média de economistas, de crescimento de 1,7%. A expansão foi a maior desde março de 2000, quando o índice subiu 3,1%. A atividade do setor terciário também cresceu 2,6% em janeiro em comparação com dezembro. Em dezembro, o crescimento havia sido de 0,3% frente a novembro. Analistas disseram que os dados mostram que a recuperação econômica japonesa, antes confinada a setores exportadores, está se espalhando para atividades não industriais. Mas eles afirmaram que o aumento do índice pode não se sustentar nos próximos meses. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do país, que calcula o índice, prevê queda de 4,1% da produção industrial em fevereiro. As informações são da Dow Jones.