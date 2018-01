Índice de atividade industrial sobe a 49,1 O índice sobre a atividade industrial na zona do euro subiu para 49,1 em agosto, de 48,0 em julho, segundo pesquisa da Reuters/NTC Research. O índice ficou dentro do previsto. O índice permanece, entretanto, abaixo do patamar de 50. Variações acima desse nível indicam expansão econômica e abaixo dele, retração. A elevação no índice foi liderada pelo aumento nas novas encomendas, cujo índice atingiu 50 pela primeira vez desde fevereiro.