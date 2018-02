Índice de atividade na zona do euro sobe em outubro O índice composto dos gerentes de compras sobre atividade, que reflete a média da produção do setor de serviços e de manufatura, subiu para 53 em outubro na zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda), o nível mais elevado desde maio do ano passado, segundo a Markit. O índice ficou em linha com a previsão dos economistas, mas superou setembro, quando estava em 51,1. O setor de serviços da zona do euro cresceu em ritmo mais avançado do que o esperado em outubro, influenciado por contínua expansão na França e inesperado crescimento na Itália, mostrando os números da pesquisa Markit. O índice final dos gerentes de compras para o setor de serviços subiu para 52,6 em outubro, de 50,9 em setembro.