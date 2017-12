Índice de cheques devolvidos cai 11,5% em novembro Em novembro, o índice de cheques devolvidos no Brasil foi de 2,36%, porcentagem 11,5% menor que a registrada em outubro, de 2,67%. Já em relação ao índice do mesmo período do ano passado, de 2,28%, houve alta de 3,6%, constatou pesquisa mensal da Telecheque, que avalia a inadimplência considerando os valores dos cheques e não a quantidade de folhas devolvidas. De acordo com o vice-presidente da Telecheque, José Antônio Praxedes Neto, era esperada menor inadimplência em novembro, já que o índice de outubro apresentou relativa elevação, atípica para esse período, por causa da greve bancária. "Para dezembro esperamos indicadores abaixo dos de novembro, o que não deve se repetir em janeiro, quando o índice de inadimplência deve crescer cerca de 12 % em função do início das compensações de cheques emitidos nas compras do Natal", avalia o executivo. Segundo a pesquisa, do total de transações com cheques, 67,6% foram pré-datadas e 32,4% para pagamento à vista. O índice de cheques honrados foi de 97,05%, maior apenas 0,4% em relação a outubro, e o índice de cheques roubados foi de 0,59%, inferior 10,8% no comparativo com o mês anterior. Estados Todos os Estados brasileiros apresentaram queda da inadimplência na comparação com outubro, com exceção do Rio Grande do Sul. Embora o índice de inadimplência no Estado, de 2,25%, tenha ficado abaixo da média nacional, ele representou alta de 27,2% em relação ao do mês anterior (1,76%) e de 45,4% em relação ao do mesmo período do ano passado (1,54%). Os Estados com os menores índices de cheques devolvidos foram Santa Catarina, Goiás e Paraná, seguidos de Minas Gerais e Rio de Janeiro.