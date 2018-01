Índice de cheques devolvidos cai 14,61% em outubro O volume de cheques devolvidos registrado em outubro teve uma queda de 14,61% em relação a outubro de 2005, de acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Equifax. Na comparação com setembro, entretanto, a pesquisa revelou que houve alta de 6,27% nesse tipo de inadimplência. No acumulado de janeiro a outubro, a redução dos cheques devolvidos foi de 2,61%, ante igual período do ano passado. A Equifax informou que foram devolvidos no mês passado 2.849.368 cheques. Segundo a análise da empresa de bancos de dados de negócios, o aumento registrado entre setembro e outubro se deve a um "efeito estatístico", dada a comparação com o mês de setembro, quando houve forte queda no indicador. As quedas apresentadas tanto na comparação com outubro de 2005 quanto com o acumulado do ano são explicadas, de acordo com técnicos da empresa, pelo aumento da renda familiar, combinado com o recuo da inflação, redução dos juros e queda do desemprego registrados ano longo de 2006. Com relação ao volume de títulos protestados, a Equifax mostrou que houve um aumento de 7,05% em outubro ante setembro e de 3,67% na comparação com outubro de 2005.