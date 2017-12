Índice de cheques devolvidos cai 20,2% em abril Pesquisa divulgada pela Telecheque nesta quarta-feira mostra que o índice de cheques devolvidos no País em abril caiu 20,2%, em relação a março, e aumentou 3,5% sobre o mesmo período de 2004. Do total de transações com cheques feitas pelos consumidores brasileiros, a inadimplência foi de 2,69% no mês passado, ante um resultado de 3,37% em março de 2005 e de 2,60% em abril do ano anterior. O levantamento da Telecheque avalia a inadimplência por meio dos valores dos cheques e não pela quantidade de folhas devolvidas. Em abril, 96,64% dos cheques emitidos no país foram honrados, o que representou aumento de 0,9% sobre março (95,83%) e queda de 0,1% no comparativo com o mesmo período do ano passado (96,75%). Do total de transações com cheques no mês de abril, 72% foram pré-datadas e 28% à vista. Os cheques roubados ficaram em 0,66%, uma redução de 16,8% ante março. De acordo com a Telecheque, com o aumento da oferta de crédito, o varejo tem conseguido estabilizar o volume financeiro de transações honradas. A empresa destaca que, no mês passado, notou "queda substancial" do montante financeiro da inadimplência, por conta do fim de grande parte das compensações de cheques emitidos nas compras de Natal, já que os parcelamentos efetuados nesta época geralmente se estendem até março.