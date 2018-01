Índice de cheques devolvidos cresce 12,8% em fevereiro O índice de cheques devolvidos no Brasil cresceu 12,8% em fevereiro, na comparação com o mês de janeiro, conforme levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Telecheque. No período, 3% do total de transações não foram honradas, ante 2,66% do mês anterior. Em relação a fevereiro de 2004, quando o índice atingiu 2,65%, houve elevação de 13,5%. De acordo com a Telecheque, o aumento nesse período é normalmente esperado pelo varejista, já que os indicadores dos primeiros três meses do ano refletem muito mais a compensação do grande volume de cheques pré-datados emitidos nas compras do fim do ano anterior, em muitos casos feitas por impulso, do que a real situação econômica do País. Por este motivo, a empresa de análise de crédito destaca que os indicadores de inadimplência anunciados no primeiro trimestre não podem ser vistos como tendência para os meses seguintes. A pesquisa da Telecheque mostrou ainda que, do total das compras efetuadas com cheque, 66% delas foram pré-datadas e 34% para pagamento à vista. Os cheques roubados somaram 0,73%, índice com elevação de 4,1%, se comparado ao mês de janeiro, e de 4,9% sobre fevereiro do ano passado.