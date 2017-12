Índice de cheques devolvidos cresce 30,3% em agosto O índice de cheques devolvidos no Brasil apresentou forte alta de 30,3% em agosto, na comparação com o mesmo período de 2004, conforme levantamento divulgado nesta terça-feira pela Telecheque. Em relação a julho de 2005, houve aumento de 9,2%. O estudo da companhia de análise e concessão de crédito, que mede a inadimplência com cheques por meio do volume financeiro, mostrou que o indicador foi de 2,94% no mês passado, ante 2,69% em julho de 2005 e 2,25% em agosto do ano passado. De acordo com a Telecheque, o índice está bem acima dos indicadores do ano passado, pois o endividamento do consumidor, os juros altos e a grande oferta de crédito dificultam o cumprimento dos compromissos financeiros. O levantamento da empresa constatou também que o índice de cheques roubados foi de 0,74%, maior 7,7% frente ao mês anterior e 21,3% em comparação com mesmo mês do ano passado. As transações para pagamento à vista representaram 30,9% do total, com alta de 1,3%, em comparação com julho, e queda de 4,2% frente a agosto de 2004. Ainda segundo o estudo, as transações pré-datadas representaram 69,1% do total, o que significou baixa de 0,6%, em relação ao mês anterior, e subiram 2%, em comparação com mesmo período do ano passado. O valor médio dos cheques transacionados no varejo em agosto de 2005 foi de R$ 126,80, com crescimento de 11,4% frente à média registrada em agosto de 2004 (R$ 113,90) e de 2,6% em relação à média de julho de 2005 (R$ 123,70). Pesquisa regional Na pesquisa por Estado, a Telecheque apontou que o menor índice de cheques devolvidos, em agosto de 2005, foi verificado no Rio Grande do Sul (2,11%), seguido por Maranhão (2,38%), Alagoas (2,47%), Sergipe (2,49%) e Goiás (2,55%). Os piores desempenhos ficaram por conta de Pernambuco (4,59%), Rio Grande de Norte (4,36%) e Paraíba (3,70%). Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentaram índice de inadimplência com cheques de 3,11%, 2,80% e 2,87%, respectivamente.