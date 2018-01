Índice de cheques devolvidos dispara 19,2% em novembro Pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Telecheque mostrou que o índice de cheques devolvidos no País diminuiu 2% em novembro, em relação a outubro, mas apresentou forte alta de 19,2% sobre novembro do ano anterior. O levantamento, que mede a inadimplência com cheques por meio do volume financeiro, mostrou que o indicador foi de 2,81% no mês passado ante um índice de 2,87% em outubro de 2005 e de 2,36% em novembro de 2004. Na avaliação da Telecheque, o movimento de queda ante outubro já era esperado, já que o período próximo do final do ano traz ao varejo os impactos da entrada do 13º salário no mercado. Além disso, os consumidores têm a necessidade de honrar seus compromissos para as compras do período do Natal. Quanto ao comportamento de alta sobre novembro de 2004, a empresa de análise de crédito destacou que o movimento confirma uma "tendência de altos patamares de inadimplência observada neste ano todo". Perfil das transações O estudo da Telecheque apontou também que os pagamentos com cheques à vista representaram 31,8% do total, resultado 2,8% inferior ao de outubro e 1,8% menor que o de novembro de 2004. Já as transações pré-datadas corresponderam a 68,2% do total, o que representou aumentos de 1,4% ante outubro e de 0,9% sobre novembro do ano anterior. No mês passado, os cheques transacionais no varejo tiveram valor médio de R$ 137,90, número superior em 3% e 14%, respectivamente, aos valores de outubro de 2005 e de novembro de 2004.