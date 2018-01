Índice de cheques devolvidos dispara em julho O índice de cheques devolvidos no País diminuiu 2,8% em julho, em relação a junho, mas apresentou alta expressiva de 27% sobre julho do ano anterior, segundo informou nesta segunda-feira a Telecheque. O levantamento, que mede a inadimplência com cheques por meio do volume financeiro, mostrou que o indicador foi de 2,69% no mês passado, ante 2,77% em junho de 2005 e 2,12% no mesmo período de 2004. Conforme destacou a empresa análise de crédito, a queda verificada entre julho e junho foi "animadora". Em relação ao aumento expressivo da comparação anual, entretanto, a Telecheque justificou que o movimento vinha sendo sinalizado, "em decorrência da forte expansão das modalidades de concessão de crédito, assim como do longo período de alta dos juros". A pesquisa apontou também que, do total de transações com cheques, 96,62% foram honradas, porcentual superior apenas 0,1% ao do mês anterior e inferior 0,7% em relação a julho do ano passado. As transações para pagamento à vista e pré-datado representaram 30,5% e 69,5% do total, respectivamente, sendo que os parcelamentos para 30 e 60 dias corresponderam a 84,44% das transações. O índice de cheques roubados foi de 0,69%, menor 4,5%, em relação a junho, e 20,2% maior sobre o índice do mesmo período de 2004. Melhores e piores indicadores No ranking por Estado, Santa Catarina e Maranhão tiveram os maiores indicadores de cheques honrados, com índice de transações pagas de 97,72%. Entre os catarinenses, o índice de inadimplência foi de 1,65%, inferior 21,5% em relação ao mês anterior e superior 22% sobre o mesmo período do ano passado. No Maranhão (1,94%), houve queda de 20,1% em relação a junho e de 32,5% ante o mesmo período de 2004. Entre os Estados com pior desempenho, a Telecheque destacou o Amazonas com o maior indicador de cheques devolvidos (4,24%), o que representou aumento de 14,7% frente ao índice do mês anterior e de 62,2% em relação a julho de 2004. O índice de cheques devolvidos no Estado de São Paulo foi de 2,87%, com aumento de 9,6% em relação a julho do ano passado e queda de 2,5% em relação a junho de 2005. O indicador de cheques honrados foi de 96,29%. No Rio de Janeiro o índice de inadimplência foi de 2,74%, com elevação de 39,3% frente ao do mesmo período do ano passado e alta de 1,8% sobre junho deste ano. O número de cheques honrados entre os fluminenses foi de 96,58%.