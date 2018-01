Índice de cheques devolvidos sobe 16,1% em 12 meses O índice de cheques devolvidos no Brasil, em maio, apresentou queda de 1,6%, em relação a abril, mas aumentou 16,1% sobre maio de 2004, conforme informou nesta quinta-feira a Telecheque. O levantamento, que mede a inadimplência com cheques por meio do volume financeiro, mostrou que o indicador foi de 2,65% no mês passado, ante 2,69% em abril e 2,28% no mesmo período do ano anterior. A empresa de análise de crédito destacou também que o índice de cheques honrados foi de 96,71% no País, apenas 0,1% maior em relação ao de abril e inferior em 0,4% na comparação com maio de 2004. O índice de cheques roubados (0,64%) diminuiu 3,3% sobre o mês anterior e subiu 10,6% em relação ao do mesmo período do ano passado. As compras com cheques pré-datados representaram 68,4% do montante de transações e os pagamentos à vista, 31,6%. O valor médio dos cheques transacionados no varejo aumentou 18,3% em maio de 2005, em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de R$ 104,40 para R$ 123,40. Análise A Telecheque analisou que o comportamento de queda na inadimplência com cheques sobre abril foi "reflexo da oferta maciça de crédito no mercado", o que, de acordo com a empresa, permite que o consumidor honre suas dívidas com mais facilidade no curto prazo. No entanto, os analistas da companhia ressaltam que é necessário cuidado, pois, no longo prazo, este fator poderia agravar o "descontrole financeiro típico dos brasileiros". Bons e maus pagadores pagadores Na pesquisa da inadimplência por Estado, a Telecheque destacou que os maiores índices de cheques honrados de maio foram verificados em Goiás (97,45%), no Paraná (97,28%) e em Santa Catarina (97,17%). Entre os goianos, o índice de cheques devolvidos (1,99%) aumentou 4% sobre o do mês anterior, mas caiu 7,4% em relação ao do mesmo período no ano passado. No Paraná, o indicador foi de 2,08%, inferior 2,7%, em relação a abril, e 38,1% superior na comparação com maio de 2004. Embora terceiro em volume de cheques honrados, o Estado de Santa Catarina apresentou índice de devolvidos de 2,30%, maior em 19,4%, se comparado ao do mês anterior, e 81,9%, em relação ao de maio do ano passado. O Estado que registrou maior índice de cheques devolvidos em maio de 2005 foi Mato Grosso, com inadimplência de 5,62%. Na comparação com abril houve expressivo aumento de 63,8%. Em segundo lugar apareceu o Estado do Rio Grande do Norte, com indicador de 4,38%, maior 8,4% frente ao do mês anterior e 29,1% em relação ao de maio de 2004. São Paulo e Rio de Janeiro São Paulo apresentou índice de cheques devolvidos de 2,64% no mês passado, queda de 9,6% em relação a abril e aumento de 3,1% na comparação com maio do ano anterior. Os cheques honrados responderam por 96,64%. No Rio de Janeiro, o indicador de cheques devolvidos foi de 2,88%, o que representou queda de 0,6%, se comparado ao do mesmo período do ano passado. Em relação ao indicador de maio de 2004, houve alta de 25,5%.