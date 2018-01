Índice de cheques devolvidos tem 2ª maior marca histórica O índice de cheques devolvidos por falta de fundos, medido pela Serasa, apresentou elevação em maio no Brasil e atingiu a segunda maior marca desde 1991, quando a empresa criou o indicador. Conforme levantamento divulgado nesta quinta-feira, houve aumento de 1,05% ante o índice de abril e crescimento de 17,1%, na comparação com maio de 2004. Em maio de 2005, foram compensados 170,1 milhões de cheques, sendo que 3,27 milhões voltaram por falta de fundos, o que correspondeu a um índice de 19,2 cheques devolvidos a cada mil, inferior apenas à marca de março de 2005, quando o indicador foi de 20,8 cheques por mil. Em abril deste ano, foram compensados 155,7 milhões de cheques e 2,96 milhões devolvidos, com índice de 19,0 a cada mil. Já em maio de 2004, foram devolvidos 2,85 milhões de cheques sem fundos, de um total de 174,1 milhões de compensados, em todo o País, o que correspondeu a um indicador de 16,4 cheques a cada mil. O estudo da Serasa mostra que, no acumulado dos primeiros cinco meses de 2005, foram compensados 817,9 milhões de cheques, dos quais 14,78 milhões voltaram por insuficiência de fundos. De janeiro a maio, o índice de cheques sem fundos, a cada mil compensados, atingiu o nível de 18,1. O índice significou alta de 11,7% em relação ao mesmo período de 2004, que registrou 16,2 cheques devolvidos a cada mil compensados, após o número de cheques compensados totalizar 871,6 milhões, contra 14,16 milhões de cheques devolvidos. Os técnicos da empresa de análise de crédito explicaram que o movimento de alta foi provocado pelo desemprego ainda elevado, pela estagnação na renda média real e pelo aumento dos reajustes de preços no varejo. "A alta nas taxas de juros e o crescente endividamento da população, por conta da expansão do crédito, também contribuíram para o resultado", acrescentaram os analistas da Serasa, salientando que a ausência de processos estruturados no recebimento de cheques, pelo comércio, é também razão para o aumento no volume de cheques sem fundos.